اونلاين | شووت Manchester لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سيتي بث مباشر اليوم الاربعاء 24-4-2019 في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت Manchester لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سيتي بث مباشر اليوم الاربعاء 24-4-2019 في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فعاليات الاسبوع الحادي والثلاثون بمباراة ديريي قوي جدا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد , يدخل السيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة إلي حد ما بعد فوزه علي توتنهام في الجولة الماضية بهدف مقابل لاشيء وكانت هذه المباراة بمثابة رد اعتبار لبيب جوارديولا ولاعبي المان سيتي بعد الخروج من دورى ابطال اوروبا علي يد نفس الفريق قبلها بايام , في حالة فوز السيتي باللقاء سوف ينفرد بقمة البرميرليج بفارق نقطة عن ليفربول حيث يرتفع رصيده الي 89 نقطة في المركز الاول وليفريول 88 نقطة في المركز الثاني , اما مانشستر يونايتد بعد تقديم مباريات قوية جدا بقيادة مديره الفني سولشاير سقط امام ايفرتون برباعية نظيفة في مفاجأة لجماهير اليونايتد وسوف يحاول اللاعبين مصالحة جماهيرهم بالفوز علي السيتي ورد الاعتبار والثقة مرة اخرى لذلك من المنتظر ان نشاهد ديربي قوي جدا نظرا لأهميته الكبيرة للفريقين السيتي من اجل الانفراد بالصدارة مرة اخزي واليونايتد لرد الاعتبار ومصالحة الجماهير.

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الاربعاء 24 من ابريل من الدورى الانجليزى 2019 , من الجوله الحادية والثلاثون في تمام الساعه التاسعه بتوقيت القاهره بملعب اولد ترافورد , يعرض على قناة بى ان سبورت HD 2..

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “جول العرب” كل جديد عن موعد مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في لقاء ضمن مباريات الدوري الإنجليزي اليوم بالجولة 31 والتي ستكون في تمام الساعة التاسعه بتوقيت القاهرة و العاشره بتوقيت الرياض ..

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

والان تعرف علي موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي :

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المباراة مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي

البطولة الدوري الإنجليزي

الموعد 24/4/2019

التوقيت الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة

قنوات العرض بى أن سبورت 2 HD