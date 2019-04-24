اونلاين | classico manchester‬‏.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء لايف في البريمير ليج

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classico manchester‬‏.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء لايف في البريمير ليج

يحتضن ملعب "أولد ترافورد " مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي غدا الأربعاء، فى أطار المباراة المؤجلة من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مان يونايتد ضد مانشستر سيتي

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي فى التاسعة من مساء الغد على ملعب "أولد ترافورد"، فى المباراة المؤجلة من الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر سيتي فى مباراته أمام مانشستر يونايتد لاستعادة الصدارة من ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، ومن المتوقع أن تكون المهمة ليست سهلة أمام مان سيتي خاصة بعد الخسارة الكبيرة التى تعرض لها مانشستر يونايتد من إيفرتون بأربعة أهداف دون رد.

classico manchester‬‏.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء لايف في البريمير ليج

في المقابل، سيسعى مان يونايتد للفوز على السيتي للحفاظ على أماله فى التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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مان يونايتد ضد مانشستر سيتي .. التشكيل المتوقع للسيتي

من المتوقع أن يدفع جوارديولا بتشكيلته المعتادة ، فى حراسة المرمي إيدرسون ، و الثنائي أوتاميندي وجون ستونز في قلب الدفاع، وسيعتمد على بنجامين ميندي في المركز الظهير الأيسر بعد تعافيه من الإصابة وداني ولكر فى مركز الظهير الأيمن، أما في خط الوسط سيتواجد فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان، ديفيد سيلفا، وسيتولى قيادة خط الهجوم الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.

classico manchester‬‏.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء لايف في البريمير ليج

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي .. التشكيل المتوقع للشياطين الحمر

سيبدأ أولى سولشاير المباراة ضد مانشستر سيتى فى حراسة المرمي دي خيا، ومن المتوقع أن يعتمد على سمولينج فيل جونز - آشلي يونج

فى الدفاع ، وفى الوسط بول بوجبا - فريد - سكوت ماكتوميني ، وفى خط الهجوم أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد