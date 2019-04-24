رياضة | تركي آل الشيخ: "لو كان الحكم أكثر صرامة لحققنا نتيجة تاريخية على الزمالك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: "لو كان الحكم أكثر صرامة لحققنا نتيجة تاريخية على الزمالك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك براميدز بفوز الفريق اليوم على الزمالك وتصدره لجدول الدوري.

وقال آل الشيخ في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"تصدرنا للدوري نتيجة للجهد المبذول ونمتلك أفضل لاعبين في الشرق الأوسط وأكبر عدد من اللاعبين الدوليين و(متصدر متكلمنيش)".

وأضاف : "لست راض بشكل كامل عن نتيجة اليوم ولو كانت قرارات الحكم أكثر صرامة لكنا حققنا نتيجة تاريخية".

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وتابع :"أتمنى التعامل مع تجربة براميدز بالشكل الذي يليق بها .. سأصرف مكافآت استثنائية طوال الموسم للاعبي الفريق وسأجعله حلم لأي لاعب".

واختتم آل الشيخ تصريحاته قائلاً: "في بداية الموسم لم أكن مركزا بشكل كبير مع الفريق ولكني اركز حالياً بنسبة 100 % مع الفريق إستعدادا للموسم المقبل".