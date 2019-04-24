رياضة | حسام البدري يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسام البدري رئيس براميدز بأن الزمالك نادي كبير وشرف له أن يقوده في المستقبل ولكنه شدد على انتمائه لبراميدز المتعاقد معه حاليًا.

وقال البدري في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "سعيد بفوز براميدز اليوم وتصدره لجدول الدوري وباللاعبين والجهاز الفني وكل العاملين بالنادي الذين يشعرون بانتماؤهم للكيان".

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وعن قيادته للزمالك مستقبلاً، اختتم البدري تصريحاته قائلاً :"نادي الزمالك ناد كبير ولو رشحوني لقيادة الفريق فهو شرف لي ولكني متعاقد حاليًا مع براميدز وتركي آل الشيخ الذي بدأت تجربة هذا النادي معه".