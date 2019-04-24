رياضة | عاجل.. الأهلي يتخلص من مهاجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتخلص من مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأول بالنادي الأهلي مهاجم الفريق بضرورة البحث عن عرض من العروض الخارجية للإحتراف بها الموسم المقبل وذلك بعد موافقه إدارة النادي على رحيله في حالة وجود عرض مناسب.

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ويتحرك وكيل أعمال وليد أزارو في الساعات القليلة الماضية من أجل البحث عن عرض في أحد الدوريات الخليجية للإحتراف به خلال الموسم المقبل بعد تأكد رحيله عن المارد الأحمر.

وفي حالة وافق مارتن لاسارتي على رحيل أزارو في الصيف المقبل سوف يبحث الأهلي عن أكثر من سيرة ذاتية للاعبين أجانب تمهيداً لضمهم.