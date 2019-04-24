رياضة | يوفنتوس يجهز خطته السحرية للتعاقد مع جوهرة بنفيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يجهز خطته السحرية للتعاقد مع جوهرة بنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع نادي يوفنتوس الإيطالي والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، التقدم الذي يحققه النجم البرتغالي جواو فيليكس المهاجم والجناح البرتغالي الشاب حالياً مع فريق بنفيكا.

الجدير بالذكر أن اللاعب سجل حتى الان 18 هدف بالدوري وبالطبع يثير إعجاب البيانكونيري وأندية اخرى ترتبط به مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتحدثت "سكاي سبورت" عن أمل اليوفي بإستغلال العلاقة الجيدة بوكيل الأعمال خورخي مينديز، للحصول على الأضلية في المفاوضات مع اللاعب.

لكن الانطباع ان المفاوضات لن تكون سهلة، خصوصاً أن الحديث الأولي عن رغبة بنفيكا بالشرط الجزائي كاملاً وهو ما يصل الى 120 مليون يورو.