رياضة | إيسكو يعلن قراره النهائي بشأن الانتقال ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيسكو يعلن قراره النهائي بشأن الانتقال ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالما كان النجم الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو، أمنية بالنسبة لمدرب فريق يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري واليوفي.

لكن لم تتحقق هذه الأمنية، ولا يبدو أنها ستتحقق بعد سلسلة من الشائعات والاتصالات الغير مباشرة من فترات ماضية، حيث أن صانع الالعاب الإسباني يميل نحو البقاء كما ورد من قبل منذ عودة زيدان.

كما أن البرنامج التلفزيوني "El Chiringuito" قد أكد اليوم على رغبة ايسكو بالاستمرار في ريال مدريد وبالأخص بالعاصمة الأسبانية حتى من الناحية الشخصية وهو على وشك أن يصبح أباً، ويضيف البرنامج على ان ايسكو ابلغ بيريز برغبة البقاء.