رياضة | باريس يستعد لحسم التعاقد مع نجم يوفنتوس مقابل 40 مليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يستعد لحسم التعاقد مع نجم يوفنتوس مقابل 40 مليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكده موقع "التوتو يوفي" أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يدخل مجدداً لمحاولة التعاقد مع البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير اليوفنتوس الأيسر بعد محاولة الصيف الماضي.

الجدير بالذكر أن اليوفي بهذه المرة قد يكون بموقف مختلف عن سابقه من السنوات للاعبه البرازيلي، رغم تجديد عقده حتى 2023 في شهور قليلة ماضية.

ويدور الحديث حول قيمة بين 40-50 مليون يورو قد تكون كافية لخروجه، وبحال ما حصل هذا السيناريو سيكون على اليوفي ايجاد بديل ومن الاسماء المتداولة جريمالدو من بنفيكا.