رياضة | يوفنتوس يقترب من تجديد عقد نجمه المتألق ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقترب من تجديد عقد نجمه المتألق ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتبقى خمس جولات ببطولة الدوري الإيطالي، ستكون فرصة سانحة أكثر للنجم الشاب مويس كين، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، ومن المنتظر أن يواصل اللعب لنهاية الموسم مع الفريق بعد حسم اللقب و نهاية بقية البطولات للفريق.

لكن تجديد العقد لم يعد بالامكان تأجيله وربما يكون الموعد بايام قليلة قادمة للاجتماع بوكيله مينو رايولا والنظر لتجديد عقده حتى 2024 مع رفع راتبه لحوالي 2-3 مليون يورو.

لكن هناك رغبة بالوعد من طرف رايولا ليبقى كين بالأمام دون الرجوع خطوات للخلف من جديد وبدون هذا الوعد سيبقى كين في وسط شك لمستقبله حتى بحال التجديد مع تمكن اليوفي من رفع قيمته هذه المرة وهناك عدة اندية تراقب ومنها باريس سان جيرمان الفرنسي مؤخراً.