رياضة | عاجل.. روبين يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ لهذا النادي!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. روبين يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ لهذا النادي! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت تقارير صحفية فرنسية، على رحيل النجم الهولندي آرين روبين عن صفوف نادي بايرن ميونيخ، وذلك في نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقد روبين ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع البافاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن روبين سوف ينتقل الى صفوف تورونتو اف سي الذي يلعب في الدوري الأمريكي، وسيوقع على عقده لمدة عامين.

وسيغادر روبين صفوف البافاري وسيلعب بعيداً عن أوروبا الموسم المقبل، ومن المتوقع أيضاً رحيل النجم الفرنسي فرانك ريبيري عن صفوف بايرن ميونيخ هذا الصيف.