رياضة | يوفنتوس يستعد لضم 3 لاعبين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستعد لضم 3 لاعبين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصحفي الشهير روميو أجريستي، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع صفقة دفاعية مميزة، لكن تراجع ماتياس دي ليخت لاعب أياكس امستردام الهولندي وبات قريب من برشلونة الإسباني.

ويثير اعجاب اليوفي رافاييل فاران من ريال مدريد، وفي حال فشل التعاقد معه، فإن هناك خلفه وهو توبي ألديرفيلد من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وفي خط الوسط هناك التقدير لـ نيكولو زانيولو، لاعب روما، لكن الاتصالات المباشرة لم تصل بعد مع روما وهناك كذلك اسم الفرنسي ندومبيلي من أولبيك ليون الفرنسي ومن المرجح أن تنمو القائمة أكثر.

أما بالهجوم فإن الأمر سيعتمد كثيراً على من سيترك اليوفي، ويتقدم اهتمامات الفريق فيدريكو كييزا لاعب فيورنتينا وجواو فيليكس لاعب بنفيكا البرتغالي، لكنهم يريدون الشرط الجزائي بقيمة 120 مليون يورو و هي كبيرة جداً للاعب بعمر 19 سنة فقط.