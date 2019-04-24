رياضة | بعد فوز بيراميدز على الزمالك.. تركي آل الشيخ لـ"المشير طنطاوي": "شرفتنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز بيراميدز على الزمالك.. تركي آل الشيخ لـ"المشير طنطاوي": "شرفتنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على توجيه رسالة للمشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، عقب انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف، وتصدره بطولة الدوري المصري. وقال آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق واحد ابطال القوات المسلحة المصرية في حرب اكتوبر حاضر المتش شرفتنا". Advertisements ثم غرد مرة أخرى بعد انتهاء المباراة قائلا:" شرفتنا". وتواجد المشير طنطاوي في المقصورة الرئيسية بملعب الدفاع الجوي بجانب أبرز الحضور من جانب كلا الناديين.

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