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رياضة | بعد فوز بيراميدز على الزمالك.. تركي آل الشيخ لـ"المشير طنطاوي": "شرفتنا"

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حرص المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، على توجيه رسالة للمشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، عقب انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف، وتصدره بطولة .

 

وقال آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق واحد ابطال القوات المسلحة المصرية في حرب اكتوبر حاضر المتش شرفتنا".

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ثم غرد مرة أخرى بعد انتهاء المباراة قائلا:" شرفتنا".

 

وتواجد المشير طنطاوي في المقصورة الرئيسية بملعب الدفاع الجوي بجانب أبرز الحضور من جانب كلا الناديين.

 

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