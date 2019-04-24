رياضة | يوفنتوس على موعد مع ميركاتو ساخن

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تحدث الصحفي الشهير روميو اجريستي مجدداً حول الاسماء المشكوك في مستقبلها مع نادي يوفنتوس الإيطالي، وكانت البداية من باولو ديبالا ودوجلاس كوستا.

وبات مصير النجم الارجنتيني مجهولاً من الناحية التكتيكية ويريد مزيد من الضمانات، حيث يشعر ديبالا انه مهاجم ويبدو عازم للعودة لمركزه الرئيسي.

ويمر البرازيلي بوضع آخر ويعاني من الاصابات، وكلاهما لأسباب مختلفة لم يعيشا موسم مميز مع البيانكونيري ويبقون مرشحين لجلب الأموال لليوفي واعادة استثمارها بلاعبين آخرين.

بينما يتركز الحذر كذلك على ميراليم بيانيتش وأليكس ساندرو، فالأول يحظى بإعجاب كثير من ريال مدريد بينما الثاني سيطارده باريس سان جيرمان الفرنسي من جديد، وبإختصار سكون هناك صيف ساخن قادم.