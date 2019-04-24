رياضة | تركي آل الشيخ يحتفل بطريقته بعرض فيديو من فيلم ٤/٢/٤ على صفحته الشخصية

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك مقطع فيديو من فيلم 4-2-4 للاحتفال بفوز بيراميدز اليوم على الزمالك.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من مضيفه بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة 26 بالدوري الممتاز .

وبهذه النتيجة يرفع بيراميدز رصيده للنقطة 63 في صدارة جدول الترتيب فيما توقف الزمالك عند 60 نقطة في المركز الثاني.