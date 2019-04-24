رياضة | فيورنتينا يطلب 100 مليون للتخلي عن نجمه الأول ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيورنتينا يطلب 100 مليون للتخلي عن نجمه الأول ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي يوفنتس الإيطالي يعمل من أكثر من شهر، من أجل الحصول على موافقة شخصية من فيدريكو كييزا نجم فريق فيورنتينا عبر والده انريكو ثم الاستمرار بالتفاوض مع فيورنتينا.

وأفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن الحديث الأولي عن رغبة النادي البنفسجي بحوالي 100 مليون يورو، بينما اليوفي يقف عند 70 مليون يورو وتشمل اللاعبين المضافين للعرض.

ويبقى انتر ميلان على خط المفاوضات، بينما ذكرت صحيفة لا نازيوني استعداد اليوفي لعرض أورسوليني وماندراجورا من اجل اقناع الفيولا، ومع هذا فيورنتينا يريد تأجيل كل شيء لما بعد مشواره في الكأس.