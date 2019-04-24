انت الان تتابع رامون دياز: أهدي الفوز إلى المستشار تركي آل شيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

أبدى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لفريق بيراميدز رضاه عن مستوى لاعبيه عقب فوز فريقه المثير على نادى الزمالك بهدف نظيف، جاء عن طريق علي جبر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز؛ ليرفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة، يرتقي بها إلى صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الفارس الأبيض الذي تراجع للمركز الثاني، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

وتحدث دياز فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "المباراة كانت قوية بين فريقين كبار، وفرضنا السيطرة منذ البداية، وسجلنا هدفًا، وكنا الأفضل حتى النهاية". وأضاف المدير الفنى: "الزمالك لديه عناصر مميزة وفرجانى غيابه كان مؤثرًا، ولكن تركيزنا كان عاليًا جدا، خصوصًا بعد الفوز على الأهلى فى المباراة السابقة". وواصل

Advertisements