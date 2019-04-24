انت الان تتابع الأهلي يتحفظ على عقوبات اتحاد السباحة لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة العديد من الأمور داخل القلعة الحمراء، بسبب الخسائر المتتالية التي يتعرض لها النادي في كل الألعاب، وعلى رأسها كرة القدم، بعد أن ودع الفريق دوري أبطال إفريقيا بفضيحة كبيرة، عقب الخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي البطولة، ثم الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد، والهبوط من صدارة الدوري لصالح المنافسين، وأخيرا توديع فريق السلة منافسات دورى السوبر على يد الزمالك أيضا
وجاءت ابرز قرارات مجلس إدارة الأهلي على النحو التالي:- شطب مهند جمال وإيقاف محمد مروان، وأحمد رياض ومحمد نبيل موسم رياضي-الثلاثي لم يتم ايقافه من جانب اتحاد السباحة لكن تحقيقات الأهلي أثبتت تورطهم في أحداث الشغب -، ايقاف محمود إيهاب ومحمود طارق موسم كامل وكريم جمال 6 شهور ومحمد أسامة ويحيى علاء توفيق
وجاءت ابرز قرارات مجلس إدارة الأهلي على النحو التالي:-
شطب مهند جمال وإيقاف محمد مروان، وأحمد رياض ومحمد نبيل موسم رياضي-الثلاثي لم يتم ايقافه من جانب اتحاد السباحة لكن تحقيقات الأهلي أثبتت تورطهم في أحداث الشغب -، ايقاف محمود إيهاب ومحمود طارق موسم كامل وكريم جمال 6 شهور ومحمد أسامة ويحيى علاء توفيق إيقاف 3 شهور.
وتحفظ الأهلي على عدد من قرارات اتحاد السباحة على راسها:
أولاً: رفع الايقاف عن أحمد بركات لاعب هليوبوليس بعد تعديه بالضرب على مازن قاسم لاعب الأهلي ما نتج عنه عاهة مستديمة في الفك، والموافقة على قيده بعد غلق باب القيد.
ثانياً: الاعتراض على قرارات الاتحاد بسبب عدم اجراء تحقيقات مع نادي الجزيرة
ومن المنتظر أن يرسل الأهلي خطابًا بالعقوبات التي وقعها ضد لاعبيه، والمطالبة باعادة النظر في القرارات الخاصة بلاعب هليوبوليس.
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