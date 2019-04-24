انت الان تتابع الأهلي يتحفظ على عقوبات اتحاد السباحة لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة العديد من الأمور داخل القلعة الحمراء، بسبب الخسائر المتتالية التي يتعرض لها النادي في كل الألعاب، وعلى رأسها كرة القدم، بعد أن ودع الفريق دوري أبطال إفريقيا بفضيحة كبيرة، عقب الخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي البطولة، ثم الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد، والهبوط من صدارة الدوري لصالح المنافسين، وأخيرا توديع فريق السلة منافسات دورى السوبر على يد الزمالك أيضا

وجاءت ابرز قرارات مجلس إدارة الأهلي على النحو التالي:- شطب مهند جمال وإيقاف محمد مروان، وأحمد رياض ومحمد نبيل موسم رياضي-الثلاثي لم يتم ايقافه من جانب اتحاد السباحة لكن تحقيقات الأهلي أثبتت تورطهم في أحداث الشغب -، ايقاف محمود إيهاب ومحمود طارق موسم كامل وكريم جمال 6 شهور ومحمد أسامة ويحيى علاء توفيق

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