انت الان تتابع محمد صلاح يقترب من ريال مدريد بعد أزمته مع كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

محمد صلاح Advertisements

كشفت تقارير صحيفة إنجليزية عن اقتراب الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث نشرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية نقلا عن قناة «تيلى فوت» الفرنسية، أن هناك توترًا في علاقة الدولي المصري محمد صلاح مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز. وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتم فيها الحديث عن رحيل صلاح بسبب توتر علاقته مع يورجن كلوب، حيث تشير التقارير إلى انهيار علاقة الثنائى داخل ملعب الأنفيلد.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يريد استغلال توتر العلاقة ورغبة محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول، ومحاولة الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفى من أجل تعزيز صفوفه في الموسم المقبل، لاسيما أن الميرنجى يريد بناء فريق جديد قادر على العودة إلى البطولات من جديد، بعد الخروج هذا الموسم خالى الوفاض، حيث كانت صحيفة