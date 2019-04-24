انت الان تتابع شين لونج.. يسجل أسرع هدف فى تاريخ البريمير ليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
أحرز شين لونج لاعب ساوثهامبتون أسرع هدف فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز فى اللقاء الذى جمع بين فريقه وفريق واتفورد مساء اليوم الثلاثاء فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 من منافسات البريميرليج، وحسم التعادل الإيجابى (1-1) نتيجة اللقاء، ليرفع ساوثهامبتون رصيده الى 62 نقطة فى المركز السادس عشر، ويرفع واتفورد رصيده إلى النقطة 50 فى المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة، وهدف لونج جعله يتربع على قائمة أساطير سجلت الأهداف الأسرع في تاريخ البريميرليج، وفيما يلى نستعرض أسرع خمسة أهداف شهدتها البطولة الإنجليزية:
ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصاءات: اللاعب الأيرلندي شين لونج ينفرد برقم أسرع هدف في تاريخ البريميرليج، وذلك بعد أن أحرز هدف ساوثهامبتون ضد واتفورد سيتي فى مباراة اليوم بعد 7.69 ثانية. يأتى بعده هدف لاعب توتنهام السابق ليدلى كينج صاحب ثانى أسرع هدف في البطولة بعدما سجل هدفًا بمرمى برادفورد عام
ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصاءات: اللاعب الأيرلندي شين لونج ينفرد برقم أسرع هدف في تاريخ البريميرليج، وذلك بعد أن أحرز هدف ساوثهامبتون ضد واتفورد سيتي فى مباراة اليوم بعد 7.69 ثانية.
يأتى بعده هدف لاعب توتنهام السابق ليدلى كينج صاحب ثانى أسرع هدف في البطولة بعدما سجل هدفًا بمرمى برادفورد عام 2000 بعد مرور 9.82 ثانية.
وثالث أسرع هدف سجله ألان شيرار الهداف التاريخي للبريميرليج حتى الآن عام 2003 بقميص نيوكاسل يونايتد في مرمى مانشستر سيتي بعد 10.52 ثانية.
وكريستيان إريكسن لاعب توتنهام صعق مانشستر يونايتد العام الماضي (2018) بهدف بعد 10.54 ثانية ليكون رابع أسرع هدف فى البرميرليج.
وفي عام 2001 أحرز لاعب ليدز يونايتد مارك فيدوكا هدفًا في شباك تشارلتون أتلتيك بعد 11.90 ثانية ليأتى خامس أسرع الأهداف فى تاريخ البطولة.
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