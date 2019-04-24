انت الان تتابع البدري: تعلمت الانتماء في الأهلي ولن نفرط في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

حسام البدري

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، على أهمية الفوز الذي حققه ناديه أمام نظيره الزمالك، خاصة وأنه جاء على فريق كبير، وبعد أيام من التغلب على الأهلي، موجهًا تهنئته الخاصة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك النادي. وأوضح البدري، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ستاد مصر» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن آل الشيخ يعرف كيف يستفز لاعبي بيراميدز بشكل إيجابي، وإخراج أقصى مالديهم بما يكتبه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو ما أتى بثماره أمام الأهلي ثم الزمالك.

واستمر في حديثه: «الفوز على الأهلي ثم الزمالك يعتبر نجاح كبير لكل فرد في نادي بيراميدز، ودوافع اللاعبين في ازدياد مستمر، وأعتقد أن تغييرات الأجهزة الفنية المتكررة هذا الموسم كان لها مفعول إيجابي بدليل تواجد الفريق في صدارة الدوري الآن». وكشف مدرب الأهلي السابق، أنه تحدث مع تركي آل الشيخ

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