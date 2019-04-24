انت الان تتابع تركي آل الشيخ للزمالك: لديكم لاعب عظيم اهتموا به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، عن سعادته بفوز فريقه على الزمالك، مؤكدًا أن التغلب على قطبي الكرة المصرية في 5 أيام، واحتلال صدارة الدوري أمر يدعو للفخر، رغم صعوبة الظروف. وطالب آل الشيخ، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «ستاد مصر» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، كل من هاجموا ناديه في بداية الموسم بالاعتراف بالاحترافية الكبيرة التي أظهرها بيراميدز، والأرقام الرائعة التي حققها، وامتلاكه لأعلى جودة لاعبين في الدوري المصري.
اقرأ أيضًا| أول تعليق من تركي الشيخ بعد فوز بيراميدز على الزمالك وأشار، إلى أن بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي في المباراة، في أكثر من لقطة كان أبرزها عدم طرد الثنائي محمد عنتر، وطارق حامد، وبالأخص الأخير، الذي استحق البطاقة الحمراء 3 مرات، على حد وصفه. ووجه مالك بيراميدز، نصيحة لنادي الزمالك باحتواء
اقرأ أيضًا| أول تعليق من تركي الشيخ بعد فوز بيراميدز على الزمالك
وأشار، إلى أن بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي في المباراة، في أكثر من لقطة كان أبرزها عدم طرد الثنائي محمد عنتر، وطارق حامد، وبالأخص الأخير، الذي استحق البطاقة الحمراء 3 مرات، على حد وصفه.
ووجه مالك بيراميدز، نصيحة لنادي الزمالك باحتواء موهبة صانع ألعاب الفريق الأبيض محمد إبراهيم، قائلا: «هو لاعب عظيم يستحق مزيدًا من الاهتمام من ناديه، وقدم مباراة قوية أمام بيراميدز، وأكد أنه من أفضل اللاعبين في مصر».
وحقق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، بهدف نظيف، جاء عن طريق علي جبر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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