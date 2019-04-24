انت الان تتابع تركي آل الشيخ يعتذر لطه إسماعيل على الهواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م
اعتذر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي لبيراميدز، للكابتن طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على الهواء، عقب مباراة فريقه أمام الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء. وحقق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، بهدف نظيف، جاء عن طريق علي جبر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وقال آل الشيخ، خلال مداخلة هاتفية بقناة ON sport، «حقك عليا يا كابتن طه»،وكان اعتذار مالك نادي بيراميدز، مفاجئًا لطه إسماعيل، الذي علق قائلا: «لا داعي للاعتذار، فلا توجد أي مشكلة بيننا، ولا توجد أزمات بين الأشقاء، جميعنا رياضيون أشقاء، وما حدث كان خلافًا في وجهات النظر، ونتمنى التوفيق
وقال آل الشيخ، خلال مداخلة هاتفية بقناة ON sport، «حقك عليا يا كابتن طه»،وكان اعتذار مالك نادي بيراميدز، مفاجئًا لطه إسماعيل، الذي علق قائلا: «لا داعي للاعتذار، فلا توجد أي مشكلة بيننا، ولا توجد أزمات بين الأشقاء، جميعنا رياضيون أشقاء، وما حدث كان خلافًا في وجهات النظر، ونتمنى التوفيق للجميع في ظل منافسة شريفة، وأهنئك بالفوز على الزمالك».
وهاجم تركي آل الشيخ، طه إسماعيل، قبل أشهر حينما تحدث عن تجربة الاستثمار في نادي بيراميدز ووصفها بأنها فاشلة، حيث تساءل تركي آل شيخ: "كيف حكم طه إسماعيل على فشل تجربة بيراميدز؟ رغم أنها ما زالت في البداية، بخلاف انتقاده الشديد للكرة التي يقدمها الفريق واللاعبون".
وأظهر غضبه الشديد من انتقاد إسماعيل للتجربة قائلاً: "مش معقول أجلس أغير قناعات شخص، كان آخر خبرته في الكرة لما كان مفيهاش أوفسايد".
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