انت الان تتابع توتنهام يفوز..وتعادل ايجابي بين واتفورد وساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

توتنهام

حقق فريق توتنهام هوتسبر فوزًا ثمينًا على نظيره برايتون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء الهدف عن طريق كريستيان إيركسن، ليواصل السبيرز نتائجه المميزة على ملعبه الجديد في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث رفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، في المقابل تعقد موقف برايتون في صراع النجاة من الهبوط، حيث تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.

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وتقدم توتنهام على فريق تشيلسي، الذي يحتل المركز الرابع بفارق 3 نقاط، وعلى أرسنال الخامس بفارق 4 نقاط، وعلى مانشستر يونايتد السادس بفارق 6 نقاط، لكن الأخيرين لديهما مباراة أقل من السبيرز والبلوز. وعلى ملعب فيكارج رود، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الحدث التاريخي، بين فريقي واتفورد ونظيره ساوثهامبتون،