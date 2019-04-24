بيراميدز يهزم الزمالك ويخطف صدارة الدوري

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سيطر فريق بيراميدز على مجريات الأمور، وكاد يسجل أكثر من هدف؛ حيث أضاع ركلة جزاء نفذها عمر خربين، وتصدى لها جنش، في المقابل لم يشكل الزمالك اي خطورة على مرمى الشناوي.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، بهدف نظيف، جاء عن طريق علي جبر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز؛ ليرفع بيراميدز رصيده إلى 63 نقطة، يرتقي بهما إلى صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الفارس الأبيض الذي تراجع للمركز الثاني، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

فريق بيراميدز سيطر على مجريات الأمور منذ بداية اللقاء، وفي الدقيقة الثالثة، توغل محمد فاروق من الجهة اليسرى، وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها جنش وحولها إلى ركنية، بعدها هدأت المباراة نسبيًّا، ومع حلول الدقيقة 12 مر محمد إبراهيم من الجهة اليسرى بمهارة رائعة، قبل أن يتم عرقلته من عمر ميداني؛

فريق بيراميدز سيطر على مجريات الأمور منذ بداية اللقاء، وفي الدقيقة الثالثة، توغل محمد فاروق من الجهة اليسرى، وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها جنش وحولها إلى ركنية، بعدها هدأت المباراة نسبيًّا، ومع حلول الدقيقة 12 مر محمد إبراهيم من الجهة اليسرى بمهارة رائعة، قبل أن يتم عرقلته من عمر ميداني؛ ليحصل على ركلة حرة مباشرة، نفذها زيزو لكن اصطدمت في الحائط البشري، وتحولت إلى ركنية، نفذت دون خطورة على مرمى أحمد الشناوي. وفي الدقيقة 24، أرسل كينو كرة بينية، وصلت إلى محمد فاروق، الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، تدخل عبدالله جمعة، وأبعدها إلى ركنية، نفذها عبدالله السعيد من الجهة اليسرى عرضية قوية حولها علي جبر بتسديدة مباشرة مرت على يسار جنش الذي اكتفى بالمشاهدة، في ظل التمركز الدفاعي الخاطئ من حمدي النقاز. وفي الدقيقة 30، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق بيراميدز بعد احتكاك بين النقاز وعلي جبر، نفذها عمر خربين، الذي حاول خداع جنش على طريقة "بانينكا"، لكن حارس الزمالك تصدى لها بنجاح، واستلم كينو الكرة وتوغل على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة مرت ضعيفة إلى يد جنش. Advertisements بمرور الوقت انحصر اللعب في وسط الملعب، في ظل سيطرة نسبية من لاعبي بيراميدز، في المقابل لم يظهر الزمالك هجوميًّا، سوى في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، انتهت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلى خارج الملعب؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف. مع بداية الشوط الثاني، دفع جروس بأول أوراقه بخروج أحمد سيد زيزو، ونزول محمود كهربا، واستلم كينو الكرة، على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة صاروخية، مرت بجوار القائم، الرد جاء سريعا من الزمالك، بعدما استلم كهربا الكرة، وتوغل داخل منطقة الجزاء، تدخل رجب بكار وأبعد الكرة، وسط مطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب. وفي الدقيقة 60، أرسل عبدالله السعيد تمريرة إلى محمد فاروق بعد أن مرت من الونش، استلم فاروق الكرة على حدود منطقة الجزاء، وتدخل جنش، وأمسك الكرة، قبل أن يجري جروس ثاني التبديلات بخروج إبراهيم حسن ونزول محمد عنتر، وأطلق كهربا تسديدة، وصلت سهلة إلى الشناوي. المباراة هدأت نسبيًّا، وانحصر اللعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين، وشهدت الدقيقة 72 مشادة بين عبدالله السعيد وطارق حامد، قبل أن يستأنف اللقاء، ودفع جروس بآخر تبديلاته بنزول أيمن حفني وخروج محمد إبراهيم، في المقابل أجرى دياز أول تغييراته بخروج إريك تراوري ونزول محمد فتحي. ضغط الزمالك؛ بحثًا عن إدراك هدف التعادل، في المقابل شكل بيراميدز خطورة على مرمى جنش، بعدما اعتمد على المرتدات، وفي الدقيقة 83 أجرى دياز ثاني التبديلات بخروج محمد فاروق ونزول كريستيان بينافينتي، وفي الدقيقة 88 خرج رجب بكار للإصابة، وشارك محمد رزق بدلا منه. استمر الضغط الزملكاوي، بحثًًا عن إدراك هدف التعادل، لكن فشلت كل المحاولات، وأعلن الحكم عن 5 دقائق وقتًا محتسبًا بدلا من الضائع، قبل أن يعلن صافرة نهاية اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

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