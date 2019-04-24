الامارات | الرميثي: الوحدة قدم شكوى ضد لاعب الريان ريفاس

شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي: الوحدة قدم شكوى ضد لاعب الريان ريفاس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي إن الوحدة تقدم أول من أمس، بشكوى إلى مراقب مباراة الريان القطري، ضد مهاجم الريان البرازيلي ريفاس الذي أشار بحركة غير أخلاقية ضد جماهير الوحدة حين سجل هدف فريقه الثالث خلال المباراة التي فاز بها الوحدة 4-3. وأكد الرميثي في تصريحات صحافية: الواقعة مصورة وتم إرسال الصورة برفقة الاحتجاج إلى مراقب المباراة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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