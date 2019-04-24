الامارات | العنبري درّب الشارقة بـ «كلــمة شرف».. وظهر بتوقيت مثالي

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري درّب الشارقة بـ «كلــمة شرف».. وظهر بتوقيت مثالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر لـ«الإمارات اليوم»، أن مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، بدأ مشواره مع الفريق رسمياً لمدة تراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، دون أن يوقع عقداً رسمياً معه، وإنما مجرد «كلمة شرف» أنه سيتولى المهمة إلى أن تتوصل إدارة النادي لاحقاً إلى كتابة العقد، وبالشروط والمبلغ المالي الذي تراه مناسباً.

واعتبر رياضيون أن هذا التصرف الذي بدر من العنبري كأحد أبناء النادي، هو أحد أهم الأسرار التي أدت لاحقاً إلى تألق الفريق الذي يستعد للاحتفال بالتتويج بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم للموسم الحالي 2018-2019.

وواصل الشارقة تصدره ترتيب الفرق حتى الجولة 21، برصيد 51 نقطة بفارق 10 نقاط عن شباب الأهلي والجزيرة، أقرب مطارديه، وذلك قبل خمس جولات على انتهاء البطولة.

ويسعى الشارقة إلى جانب التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 23 عاماً، إلى تحقيق أرقام قياسية، من بينها الفوز بالدرع دون أي خسارة لأول مرة في تاريخ المنافسة، فقد حقق الفريق حتى الآن الفوز في 15 مباراة، وتعادل في ست، ولم يتعرض لأي خسارة.

ويأتي الإنجاز الشرقاوي بعد فترة طويلة كان فيها الفريق ينافس من أجل البقاء وتفادي الهبوط إلى دوري الهواة، وتحول إلى أحد أفضل الفرق في الدوري الإماراتي.

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وتحدث رياضيون عن عوامل عدة ساعدت في هذا الإنجاز، منها إدارة النادي بقيادة اللواء سالم عبيد الشامسي، ورئيس شركة كرة القدم الحارس الدولي السابق محسن مصبح، بجانب عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم مدير شؤون الاحتراف المتحدث الرسمي، أحمد مبارك الجنيبي، الذي يلقب بـ«مهندس صفقات النادي»، لكن هنالك أسراراً في أروقة النادي لعبت دوراً محورياً في هذا التألق.

وأكد لاعب الشارقة السابق بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم» أن الشارقة يستحق فعلاً أن يتوج بلقب الدوري، قياساً بالمستوى الفني المتطور الذي قدمه، فضلاً عن توافر عوامل أسهمت في أن يكون الفريق مختلفاً هذا الموسم عن المواسم الماضية، كونه يعد الأجدر بالدرع من بقية فرق المنافسة، وفق خطة ورؤية واضحة لتحقيق الهدف الذي كان يسعى له، وهو التتويج باللقب وبفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه.

وأكد أن الشارقة يعد الفريق الأجدر بالتتويج باللقب مقارنة بالفرق الأخرى، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قام به المدير الفني عبدالعزيز العنبري، في إحداث نقلة نوعية كبيرة في صفوف الفريق، مستفيداً من الدعم الذي وفرته إدارة النادي، معتبراً أن هناك أسباباً عدة أسهمت في هذا الإنجاز، من بينها «التعاقدات الناجحة مع اللاعبين سواء كانوا محليين أو أجانب، وقيام إدارة النادي بتجديد عقود اللاعبين المواطنين، حتى يشعروا بالاستقرار النفسي والاطمئنان والحضور الجماهيري الكبير منذ بداية الموسم، وتولي مدرب مثل العنبري المهمة نظراً لقربه من عدد كبير من اللاعبين، والعلاقة المميزة التي تربطه بهم، والاحترام المتبادل بينه وبينهم، فضلاً عن الدعم الخفي الذي كان يحظى به العنبري من رئيس شركة كرة القدم السابق عبدالله العجلة، وثقته الكبيرة به وبقدراته الفنية كمدرب وطني».

وأضاف بدر أحمد: «يجب ألّا ننسى أن الدعم الجماهيري الذي حظي به الفريق منذ بداية الموسم، والتناغم الكبير بين المسؤولين في إدارة النادي والجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق وروح الأسرة الواحدة.. تعد من العوامل الأساسية التي أدت إلى هذا الإنجاز».

وترصد «الإمارات اليوم» أربعة أسرار وراء اقتراب الشارقة من التتويج رسمياً بدرع الدوري.

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