الامارات | «القاع» يضغط على «الصقور» أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «القاع» يضغط على «الصقور» أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجد فريق الإمارات نفسه مجدداً، اليوم، في اختبار صعب، وأمام فرصة متجددة للهرب قليلاً من خطر القاع، حيث يستضيف شباب الأهلي في افتتاح الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي.

ويحتل فريق الإمارات المركز 12 بـ15 نقطة، وهو رصيد الفجيرة نفسه قبل الأخير، لكن يتقدم الصقور بفارق المواجهات المباشرة، في حين يتقدم على دبا الأخير بثلاث نقاط فقط، ما يجعل وضعه صعباً للغاية.

وكان فريق الإمارات خسر الجولة الماضية أمام النصر 3-1، لكن شباب الأهلي أيضاً تعرض للخسارة من الوحدة 1-صفر، ويهمه بشكل كبير استعادة الوصافة ولو مؤقتاً بانتظار نتيجة مباراة الجزيرة (الوصيف) مع الوصل. ويتخلف شباب الأهلي في المركز الثالث، بـ10 نقاط عن الشارقة المتصدر.

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في المقابل، ستكون المباراة بروفة مهمة لشباب الأهلي، قبل نهائي كأس رئيس الدولة الاثنين المقبل، أمام الظفرة، والتي ستقام على استاد هزاع بن زايد.

عادل وجدان: لن نفكر في الكأس

قال لاعب شباب الأهلي، عادل وجدان، إن الفريق لن ينشغل بمباراة الكأس إلا بعد انتهاء مباراة الصقور، وتابع: لن نفكر في نهائي الكأس أمام الظفرة، لأن مباراة فريق الإمارات في الدوري هي الأهم حالياً. وأوضح في مؤتمر صحافي: شباب الأهلي يسعى إلى العودة إلى الانتصارات، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة.