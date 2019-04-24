الامارات | فسخ عقد لاعب سابق للوحدة بعد أن لعب «15 دقيقة» فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن فسخ عقد لاعب سابق للوحدة بعد أن لعب «15 دقيقة» فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بوتافوغو البرازيلي رسمياً فسخ عقد البرازيلي، دنيلسون، الذي سبق له اللعب للوحدة بين 2015 و2016. وتوقفت مسيرة اللاعب مع فريقه بعد أن لعب فقط 15 دقيقة، وكانت في آخر مباراة له، حيث عانى بشدة من الإصابات المتكررة.

وقال نائب رئيس بوتافوغو، أوزفالدو فيستوتشي، لصحيفة «غلوبل إي سبورت»: «يمكنه مواصلة مسيرته في نادٍ آخر، بالنسبة لنا لم يتمكن من إثبات قدراته التي قدمها، سواء مع ساو باولو أو في أوروبا».