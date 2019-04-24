الامارات | العين يتلقى الهزيمة «الآسيوية» الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتلقى الهزيمة «الآسيوية» الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلّص فريق العين من حظوظه في التأهل للدور ثُمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن تلقى الهزيمة الثانية له في النسخة الحالية، وجاءت، أمس، على أرضه بهدفين نظيفين أمام الدحيل القطري، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة. وبهذه النتيجة تجمدت نقاط «الزعيم» عند نقطتين، قبل جولتين فقط من نهاية مرحلة المجموعات، بينما واصل فريق الهلال السعودي صدارته للمجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، والدحيل القطري ثانياً بسبع نقاط والاستقلال الإيراني بأربع نقاط.

واستقبلت شباك فريق العين هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة، وذلك بسبب حالة التوهان في خط دفاع العين، على الرغم من البداية الهجومية، إذ تبادل مهاجم الدحيل، المعز علي، الكرة مع زميله أدميلسون جونيور، قبل أن تصله عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها برأسه في شباك الحارس، خالد عيسى، واضعاً فريقه في المقدمة.

ولم يؤثر الهدف في معنويات لاعبي العين الذين تماسكوا سريعاً ورموا بكل ثقلهم نحو الهجوم، ولاحت لهم العديد من الفرص خلال الشوط، لكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة، كما أنهم واجهوا صلابة دفاعية من فريق الدحيل، الذي تراجع لمناطقه الخلفية للمحافظة على التقدم.

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وأجرى مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، تبديلاً قبل بداية الشوط الثاني بدخول المهاجم السويدي، ماركوس بيرغ، الذي أسهم بشكل كبير في استقرار الجانب الهجومي للفريق، قبل أن يدفع بلاعب الوسط ريان يسلم. وألغى حكم المباراة السنغافوري، محمد تاجي، هدفاً سجله لاعب العين، جمال معروف، (56) بداعي التسلل، وفي الوقت الذي كان «الزعيم» قريباً من إدراك التعادل خطف الدحيل الهدف الثاني في الدقيقة 66 بوساطة يوسف العربي، مستفيداً من الثغرات الواضحة في خط دفاع العين.

الهلال يتمسك بالصدارة بنقاط الاستقلال

عاد فريق الهلال السعودي إلى سكة الانتصارات، بعد فوزه على الاستقلال الإيراني 1-صفر، مساء أمس، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، وسجل للفريق هدف المباراة الوحيد، سيباستيان جيوفينكو، في الدقيقة 51.

ظل فريق العين بنقطتين فقط في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة، وقبل جولتين من ختام دور المجموعات.