الامارات | الظفرة يتحدى النصر في «بروفة الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يتحدى النصر في «بروفة الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل الظفرة الساعة 5:50 مساء اليوم، ضيفه النصر على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، في افتتاح مباريات الجولة 22 من دوري الخليج العربي، في لقاء يعد بمثابة «بروفة» حقيقة لأصحاب الأرض، قبل مواجهة شباب الأهلي الاثنين المقبل، في نهائي كأس رئيس الدولة.

ويأمل الظفرة الاستفادة من مواجهة اليوم بشكل كبير في وضع اللمسات النهائية على تشكيلته للقاء المقبل، كما يدرك لاعبوه أن الفوز على «العميد» سيعطيهم دفعة معنوية كبيرة للغاية، قبل مواجهة شباب الأهلي في أول نهائي يخوضه الظفرة في الكأس بتاريخه.

في الوقت نفسه يرغب الظفرة بشدة في الفوز من أجل التقدم في الترتيب، إذ يحتل حالياً المركز الثامن بـ27 نقطة، ويأمل تخطي المعدل التاريخي لعدد النقاط التي جمعها سابقاً، والتي وصلت إلى 36 نقطة في موسم 2012/‏‏‏2013.

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وفي المقابل، يرغب النصر التاسع (26 نقطة) في تحقيق الفوز الرابع على التوالي مع مدربه المؤقت البرازيلي كايو، بعد الفوز في الجولات الماضية على الوصل والوحدة والإمارات. ويذكر أيضاً أنه فاز ذهاباً على الظفرة 2-صفر.

الجسمي: أجواء إيجابية في النصر

قال لاعب فريق النصر محمد الجسمي، إن «الأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق في الوقت الحالي جاءت بعد استعادة الثقة، ونجاح المدير الفني في إعادة الثقة، وبث الحماسة وروح التحدي في نفوس اللاعبين، وهو ما ظهر جلياً من خلال المباريات السابقة، إذ نتعامل مع كل مباراة على حدة، وندخل الملعب بكامل تركيزنا لتحقيق الفوز».