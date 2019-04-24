الامارات | أول ربع ساعة تكبّد الوصل خسارة جديدة في «أبطال آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أول ربع ساعة تكبّد الوصل خسارة جديدة في «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الوصل خسارة جديدة، بهزيمته امام ذوب آهن الإيراني، بهدفين دون رد، أمس، على استاد فولاد شهر في مدينة أصفهان الإيرانية، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى، ليتراجع «الإمبراطور» إلى المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، بينما حافظ الفريق الإيراني على صدارته للمجموعة بـ10 نقاط.

ورغم الخسارة، أبقى «الأصفر» على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، بعدما فاز النصر السعودي على الزوراء العراقي بهدفين مقابل هدف، ليرفع «العالمي» رصيده إلى ست نقاط، مقابل أربع نقاط للفريق العراقي.

أسهمت البداية السلبية للوصل، أول 15 دقيقة، في خسارة «الفهود» للمرة الثالثة، بدخول مرماه هدفاً مبكراً بعد دقيقتين، من كرة أخطأ الشاب، فارس خليل، في تمريرها ووصلت إلى أمير أرسلان، الذي لعبها عرضية، وقابلها علي رضا مباشرة في المرمى، بينما رد البرازيلي كايو بفرصة خطرة لـ«الفهود» عندما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم (4).

واستمرت الأفضلية لمصلحة ذوب آهن، إذ سدد أرسلان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسكها الحارس، حميد عبدالله، (8)، بينما تواصلت الأخطاء الوصلاوية في خط الدفاع، عندما لعب حميد مالكي كرة عرضية، وحولها أرسلان برأسه وسط غياب الرقابة، ومرت الكرة بغرابة من الحارس، حميد عبدالله، ودخلت المرمى معلنة عن الهدف الثاني للفريق الإيراني (15).

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ورغم عودة البرازيلي رونالدو إلى تشكيلة الوصل، وجد مهاجمو «الإمبراطور» صعوبة في الوصول إلى مرمى ذوب آهن، بينما كاد النيجيري، كريستيان أوساغونا، يحرز الهدف الثالث في مناسبتين.

ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، بعدما تواصل الضغط من فريق ذوب آهن، إذ تألق حميد عبدالله في التصدي لأكثر من فرصة خطرة، أبرزها كرة لعبها هادي محمدي (63)، لتنتهي المباراة بفوز ذوب آهن.

فوز النصر السعودي على الزوراء أبقى على الأمل الضئيل للوصل في بلوغ دور الـ16.