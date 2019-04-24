الامارات | رفض إيقاف تنفيذ عقوبتَي مبخوت والبيرق

شكرا لقرائتكم خبر عن رفض إيقاف تنفيذ عقوبتَي مبخوت والبيرق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة خلال اجتماعها، أول من أمس، بمقر الاتحاد في دبي، رفض إيقاف تنفيذ عقوبة هداف الجزيرة، علي مبخوت، وحارس كلباء، محمد البيرق. وجاء ذلك بحسب تصريحات صحافية لرئيس اللجنة، المستشار عادل الجنيبي.
يذكر أن مبخوت والبيرق موقوفان من «الانضباط» ثلاث مباريات خلاف عقوبة الطرد المباشر والغرامة 50 ألف درهم لكل لاعب، بسبب تبادلهما السباب والبصق خلال مباراتهما الأخيرة بالدوري.\
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