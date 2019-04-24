الامارات | تيغالي: لا أفهم لماذا يلاحقني الحظ السيئ في أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تيغالي: لا أفهم لماذا يلاحقني الحظ السيئ في أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مهاجم فريق الوحدة سيبستيان تيغالي، إنه لا يفهم ولا يعلم السر في ملاحقة الحظ السيئ له غالباً في دوري أبطال آسيا، وكونه لا يسجل رغم الفرص الكثيرة والسهلة التي تتاح له.

لكن القناص الأرجنتيني أكد سعادته بفوز فريق الوحدة، أول من أمس، على الريان القطري 4-3، واقترابه من التأهل إلى دور الـ16 بأبطال آسيا، بعد أن تصدر المجموعة الثانية بتسع نقاط، عقب انتهاء أربع جولات. وكان البرازيلي ليوناردو قد تألق بشكل لافت، وسجل سوبرهاتريك تاريخياً، في حين ضاعت من تيغالي العديد من الفرص السهلة خلال المباراة.

وتابع تيغالي في تصريحات صحافية: لم أكن راضياً عن أدائي، وأعتقد أنني لم أقدم مباراة قوية من جانبي، بسبب إهداري فرصاً سهلة في الشوط الأول، لكن أشعر بسعادة لأن الفريق حقق فوزاً كان في أمسّ الحاجة إليه والآن نحتاج إلى نقطة واحدة من أجل التأهل.

وأضاف: الشوط الثاني كان رائعاً وقدمنا مستوى جيداً للغاية، وهو بالفعل أفضل شوط قدمه الوحدة هذا الموسم. وقال: حقيقة لا أعلم ماذا يحدث لي في دوري الأبطال، فأنا لا أسجل كثيراً في البطولة القارية، وأواجه سوء حظ على الدوام، وهو الشيء نفسه الذي كان يحدث معي عندما كنت أواجه سوء حظ في المباريات النهائية التي كان يخوضها الوحدة في السنوات الأخيرة، لكن المهم أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، لكن علينا أيضاً التركيز في الدوري، إذ لا يعقل أن نكون أفضل في مسابقة واحدة فقط.

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في جانب آخر، قال مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، إن الفريق قدم أفضل مبارياته هذا الموسم، وشدد في المؤتمر الصحافي على أنه رغم تسجيل التعادل طالب الضغط أكثر لتحقيق الفوز، وأنه كان على يقين بأن ذلك سيتحقق، إلى أن سجل ليوناردو هدفه الرابع، الذي أمّن به الفوز للعنابي.

وشهدت مباراة الريان رقمين مميزين للوحدة لم يتحققا منذ 2007، الأول هو تسجيل ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة القارية، إلى جانب الفوز على فريق واحد ذهاباً وإياباً، وفي كلا الرقمين كان الريان القطري هو الضحية، ففي 2007، فاز الوحدة على العربي الكويتي، والزوراء العراقي والريان، وعلى الأخير ذهاباً وإياباً أيضاً.

ليوناردو: سجلت للمرة الأولى بالرأس

قال نجم الوحدة، وصاحب الـ«سوبر هاتريك»، البرازيلي ليوناردو، إن الفوز على الريان سيبقى تاريخياً بالنسبة له، وتابع في تصريحات صحافية: في هذه المباراة سجلت أول «سوبرهاتريك» في مسيرتي، وكذلك أول هدف بالرأس في مشواري الكروي.