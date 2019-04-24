الامارات | ميلان يتمسك بأمل لقب في الموسم أمام لاتسيو

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتمسك بأمل لقب في الموسم أمام لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث ميلان عن تجديد تفوقه على لاتسيو وبلوغ نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم للموسم الثاني توالياً، وذلك عندما يستضيف فريق العاصمة، اليوم، في إياب الدور نصف النهائي، وسط أجواء مشحونة بين لاعبي الفريقين.

وشاءت المصادفات أن يتواجه الفريقان في دور الأربعة للموسم الثاني توالياً، وكانت الغلبة في 2018 لميلان الذي تعادل سلباً على أرضه في الذهاب، ثم خرج من الملعب الأولمبي في العاصمة ببطاقة تأهله إلى النهائي، بعد فوزه بركلات الترجيح، إثر تعادلهما دون أهداف أيضاً.

لكن الفرحة لم تكتمل، إذ فشل ميلان في إحراز لقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2003، بعد اصطدامه بغريمه يوفنتوس في النهائي، لكن خروج بطل الأعوام الأربعة الأخيرة من ربع النهائي على يد أتالانتا (صفر-3)، فتح الطريق أمام الفريق اللومباردي ليحلم باللقب.

وقطع فريق المدرب جينارو غاتوزو خطوة مهمة نحو التأهل إلى النهائي الـ15 في تاريخه المتوج بخمسة ألقاب فقط، وذلك بتعادله ذهاباً في الملعب الأولمبي دون أهداف.

ويتجدد الموعد بين الفريقين، اللذين تواجها أيضاً في 13 أبريل الجاري، في المرحلة الـ32 من الدوري، حين خرج ميلان منتصراً بهدف سجله في الدقائق الـ10 الأخيرة تقريباً من ركلة جزاء نفذها العاجي فرانك كيسيه.

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- ميلان يلتقي لاتسيو

في نصف نهائي

الكأس، ويرغب

في استغلال خروج

اليوفي من

المسابقة.