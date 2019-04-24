تفاصيل المشادة التي وقعت عقب مباراة بيراميدز والزمالك

دخل بعض لاعبي فريقي بيراميدز والزمالك في مشادة عقب نهاية مباراة بيراميدز في الدوري.
وفاز بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري.
وعقب المباراة دخل بعض اللاعبين من الفريقين في مشادات مع بعضهما البعض وأيضا مع حكم المباراة.
كذلك دخل بعض لاعبي الزمالك في مشادة مع أحد المصورين الصحفين ظنا منهم أنه يحتفل مع لاعبي بيراميدز قبل أن تنتهي جميع المشادات بعد تدخل الجهاز الفني للفريقين وأمن ملعب الدفاع الجوي.
وتدخل محمد إبراهيم قائد الزمالك في المباراة وتوجه بالاعتذار للمصور سريعا.
وأدار مباراة بيراميدز والزمالك الحكم النرويجي أولي هوبر نيلسين وأخرج 10 بطاقات صفراء للاعبي الفريقين بواقع 7 للأبيض و3 لبيراميدز.
بيراميدز تصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 63 بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، ثم يأتي الأهلي في المركز الثالث بـ58 نقطة. لكن بيراميدز لعب 29 مباراة بينما لعب الزمالك 27 لقاء والأهلي 26 فقط.
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