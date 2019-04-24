خروج زفيريف من الدور الثاني وتأهل تييم وتسيتسيباس في دورة برشلونة

اسماء السيد - خرج الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا عالميا، من الدور الثاني من دورة برشلونة الإسبانية في كرة المضرب بخسارته أمام التشيلي نيكولاس خاري الـ81 عالميا 3-6 و7-5 و7-6 (7-5) الثلاثاء، فيما تأهل النمسوي دومينيك تييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور ثمن النهائي.

واعتقد زفيريف الثاني في الدورة والذي كان يخوض مباراته الاولى في برشلونة بعدما أعفي من الدور الأول على غرار المصنفين الـ16 الأوائل، انه قام بالاصعب عندما قلب تخلفه في المجموعة الثالثة بثلاثة أشواط نظيفة بعدما خسر ارساله مرتين، إلى تعادل 3-3، وحصل على فرصة لإنهاء اللقاء لصالحه بتقدمه 6-5، غير أن خاري قاوم عودة الالماني ليفرض التعادل ويحسم الشوط الفاصل ويفوز بالمباراة.

وتابع زفيريف (21 عاما) سلسلة نتائجه السيئة على الأراضي الترابية، إذ يأتي سقوطه في برشلونة بعد خروجه من دور ثمن النهائي في دورة مراكش المغربية امام الإسباني خاومي مونار المصنف 57 عالميا، ليتكرر السيناريو ذاته في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة، أمام الإيطالي فابيو فونييني في طريق الأخير لاحراز اللقب.

ويلتقي خاري في الدور ثمن النهائي مع البلغاري غريغور ديميتروف الثالث عشر والمشارك ببطاقة دعوة أو الاسباني فرناندو فرداسكو.

ولم تكن حال ميشا زفيريف (31 عاما) أفضل من شقيقه الأصغر ألكسندر وودع الدورة من الدور الأول بخسارته أمام الإسباني دافيد فيرر 3-6 و1-6.

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ويلعب فيرر في الدور الثاني مع الفرنسي لوكا بوي الخامس عشر.

وبلغ النمسوي دومينيك تييم والياباني كي نيشيكوري واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنفون ثالثا ورابعا وخامسا على التوالي والإسباني خاومي مونار الدور ثمن النهائي بفوز الأول الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الصاعد من التصفيات 6-3 و6-3، والثاني على الأميركي تايلور فريتز 7-5 و6-2، والثالث على المجري مارتون فوتشسوفيتشس 6-3 و6-4، والرابع على الأميركي فرانسيس تيافوي الرابع عشر 6-4 و6-3.

وضرب تييم موعدا مع مونار، ونيشيكوري مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم أو التونسي مالك الجزيري الفائز على الأرجنتيني غيدو أندريوتثي 6-7 (3-7) و6-4 و6-2، وتسيتسيباس مع الألماني يان-لينارد شتروف الفائز على البلجيكي دافيد غوفان العاشر 7-6 (8-6) و6-3.

وفي الدور الأول، فاز الإسباني نيكولا كوهن المشارك ببطاقة دعوة على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس 7-6 (7-3) و4-6 و6-2، والتشيلي كريستيان غارين على السلوفاكي مارتن كليزان 7-5 و6-4، والإسباني ألبرت راموس فينولاس على البريطاني كامرون نوري 6-2 و6-2، والأرجنتيني غيدو بيا على البرتغالي جواو سوزا 3-6 و7-6 (7-1) و6-2.

وفي الدور المقبل، يلعب كوهن مع فونييني الثامن، وغارين مع الكندي دينيس شابوفالوف التاسع، وفينولاس مع الروسي دانييل ميدفيديف السابع، وبيا مع الروسي كارين خاتشانوف السادس.