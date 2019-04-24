برشلونة يضع يده على اللقب وينتظر هدية فالنسيا

اسماء السيد - وضع برشلونة يده على اللقب الـ26 في تاريخه عندما حقق الأهم بفوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل كارليس ألينيا (54) والأوروغوياني لويس سواريز (60 من ركلة جزاء) هدفي برشلونة الذي عزز موقعه في الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق 12 نقطة مؤقتا أمام مطارده المباشر أتلتيكو مدريد الذي يستضيف فالنسيا غدا الأربعاء في قمة المرحلة.

وبات برشلونة بحاجة إلى ثلاث نقاط للاحتفاظ باللقب ورفع غلته إلى 8 ألقاب في الأعوام الـ11 الأخيرة، وقد يتأتى له ذلك غدا في حال خسارة أتلتيكو مدريد أو السبت عندما يستضيف ليفانتي في المرحلة الخامسة والثلاثين، وذلك قبل قمتيه الساخنتين أمام ليفربول الإنكليزي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (1 و7 أيار/مايو المقبل في برشلونة وليفربول تواليا)، ونهائي الكأس المحلية ضد فالنسيا في 25 منه في سعيه إلى الثلاثية التي سبق له الظفر بها عامي 2009 و2015.

وأعرب مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز والاقتراب من الحسم، وقال "حققنا الأهم في مباراة اليوم، كسبنا ثلاث نقاط ثمينة وأصبحنا على بعد ثلاث نقاط من اللقب"، مضيفا "سننتظر لنرى ماذا سيحدث غدا ولكننا قطعنا اليوم شوطا كبيرا وبطبيعة الحال سننتظر غدا" في إشارة إلى مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وبقي فالفيردي وفيا لسياسة المداورة في التشكيلة فأبقى على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الدولي جوردي ألبا على مقاعد البدلاء، ودفع بالأول بعد الهدف الثاني مكان الفرنسي عثمان ديمبيلي، والثاني في الدقيقة 70 مكان البرتغالي نيلسون سيميدو.

وعلق فالفيردي على ذلك قائلا "نملك فريقا يزخر باللاعبين الكبار، اعتمدنا على كل اللاعبين هذا الموسم، فأحيانا يلعب البعض، وأحيانا يلعب الآخرون، وفي كل مرة يقدمون ما هو مطلوب منهم ويحققون النتائج الجيدة. قدمنا مباراة جيدة اليوم والخصم تمركز في الخلف ولكننا حصدنا ثلاث نقاط في غاية الأهمية".

وانتظر الفريق الكاتالوني حتى الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة في صالحه فافتتح التسجيل عبر ألينيا عندما تلقى تمريرة من سيرجي روبرتو عند حافة المنطقة فتوغل داخلها ولعبها داخل المرمى (54).

وأضاف سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 60 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيدو "في إيه آر".

وهو الهدف الـ21 لسواريز هذا الموسم فلحق بمهاجم ريال مدريد الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق 12 هدفا خلف ميسي المتصدر.

- هويسكا يتخلص من المركز الأخير -

تخلص هويسكا من المركز الأخير مؤقتا بفوزه الثمين على ضيفه إيبار 2-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وسجل إنريك غاييغو (54) ولويس إيزيكيال آفيلا (57) الهدفين.

وهو الفوز السادس لهيوسكا هذا الموسم والأول بعد 3 هزائم و4 تعادلات فرفع رصيده إلى 29 نقطة وصعد مؤقتا إلى المركز التاسع عشر بفارق نقطة واحدة أمام رايو فايكانو الذي يحل ضيفا على إشبيلية الخميس في ختام المرحلة.

في المقابل، مني إيبار بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأنعش بلد الوليد آماله في البقاء بفوزه الثمين على ضيفه جيرونا بهدف وحيد سجله ميغيل الفونسو هيريرو في الدقيقة 67.

وهو الفوز الثامن لبلد الوليد هذا الموسم فرفع رصيده إلى 35 نقطة وصعد إلى المركز السادس عشر مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا الذي تراجع إلى المركز السابع عشر.

وتستكمل المرحلة الأربعاء بلقاءات إسبانيول مع سلتا فيغو، وليغانيس مع أتلتيك بلباو، وليفانتي مع ريال بيتيس.

ويلعب الخميس أيضا ريال سوسييداد مع فياريال، وخيتافي مع ريال مدريد.

ملخص مباراة ألافيس وبرشلونة:

ملخص مباراة هويسكا وإيبار:

ملخص مباراة بلد الوليد وجيرونا: