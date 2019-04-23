شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينشر صورة جديدة للمشير طنطاوي: أحد أبطال حرب أكتوبر.. شرفتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، صورة جديدة لحضور المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، لمباراة ناديه مع الزمالك، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

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وكتب تركي آل الشيخ، على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق وأحد أبطال القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر.. شرفتنا».