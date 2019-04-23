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أول تعليق من تركي آل الشيخ على هزيمة الزمالك أمام بيراميدز وتصدّر الدوري

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، في حسابه على «فيس بوك»، على فوز ناديه على الزمالك في بطولة الدوري العام، قائلًا: «الحمد لله أول الدوري وقطبي الكورة في ٤ أيام غلبناهم».

حقق فريق بيراميدز الفوز على ضيفه الزمالك، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم والمؤجلة من الأسبوع 26، على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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