شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ على هزيمة الزمالك أمام بيراميدز وتصدّر الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، في حسابه على «فيس بوك»، على فوز ناديه على الزمالك في بطولة الدوري العام، قائلًا: «الحمد لله أول الدوري وقطبي الكورة في ٤ أيام غلبناهم».
حقق فريق بيراميدز الفوز على ضيفه الزمالك، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم والمؤجلة من الأسبوع 26، على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
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