شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من تركي آل الشيخ على هزيمة الزمالك أمام بيراميدز وتصدّر الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، في حسابه على «فيس بوك»، على فوز ناديه على الزمالك في بطولة الدوري العام، قائلًا: «الحمد لله أول الدوري وقطبي الكورة في ٤ أيام غلبناهم».

حقق فريق بيراميدز الفوز على ضيفه الزمالك، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم والمؤجلة من الأسبوع 26، على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.