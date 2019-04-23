تعرف على أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الزمالك

أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق بيراميدز اليوم على نادي الزمالك بهدف دون رد وإعتلاء قمة الدوري المصري.
وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحمد لله أول الدوري وقطبي الكرة في أربع أيام غلبناهم.
ويعتلي فريق بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة ويليه الزمالك في المركز الثاني بـ60 نقطة ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة .
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