3 ضربات قاصمة للهلال قبل مواجهة العين

وتغلب الهلال السعودي، على نظيره الاستقلال طهران الإيراني، بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويفتقد الهلال لخدمات 3 من أهم لاعبي الفريق، وهم نواف العابد بداعي حصوله على البطاقة الحمراء، ومحمد البريك والإيطالي جيوفينكو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وأكد مصدر مقرب من إدارة الهلال، أن الإدارة ستقدم اعتراضها للاتحاد الآسيوي على البطاقة الصفراء التي حصل عليها جيوفينكو لأنها ستوقفه عن المباراة القادمة.
وفي سياق آخر، حصل اللاعب الاسترالي، ديجينك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق امام الاستقلال اليوم.
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