3 ضربات قاصمة للهلال قبل مواجهة العين

تعرض نادي الهلال، لضربة قوية قبل مباراته المرتقبة، أمام العين الإماراتي، يوم 6 مايو / آيار المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بدوري أبطال آسيا.

وتغلب الهلال السعودي، على نظيره الاستقلال طهران الإيراني، بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويفتقد الهلال لخدمات 3 من أهم لاعبي الفريق، وهم نواف العابد بداعي حصوله على البطاقة الحمراء، ومحمد البريك والإيطالي جيوفينكو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.





وتلقى جيوفينكو بطاقة صفراء وهو على دكة البدلاء، ولم تظهر الصور أو لقطات الفيديو سبب حصوله عليها، التي تحرمه من المباراة القادمة.

وأكد مصدر مقرب من إدارة الهلال

، أن الإدارة ستقدم اعتراضها للاتحاد الآسيوي على البطاقة الصفراء التي حصل عليها جيوفينكو لأنها ستوقفه عن المباراة القادمة.

وفي سياق آخر، حصل اللاعب الاسترالي، ديجينك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق امام الاستقلال اليوم.