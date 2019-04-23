- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أحمد عفيفى: بيراميدز يهدف للمشاركة أفريقيا واللقب وارد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أحمد عفيفى: بيراميدز يهدف للمشاركة أفريقيا واللقب واردأكد أحمد عفيفى المتحدث الرسمى لنادي بيراميدز، أن إدارة ناديه متواصلة فى تحقيق أهدافها وهو المشاركة الموسم المقبل بأى من البطولات الأفريقية للأندية دورى الأبطال أو الكونفيدرالية.
أضاف أحمد عفيفى فى تصريحات خاصة لقناة النيل للرياضة أن بيراميدز ربما يحقق اللقب لكن هدفنا الذى نسعى اليه هو الوصول الى المستوى القاري من المشاركة، وربما تخدمنا الظروف فى الظفر ببطولة الدورى المصرى.
بيراميدز يتصدر الدورىورفض عفيفى الكشف عن قيمة المكافآت التى سيحصل عليها الفريق لكن من الوارد حصولهم على مكافآت استثنائية بعد فوزهم على الأهلى والزمالك فى أسبوع واحد.
وأثنى عفيفى على نبيل دونجا الذى توفى والده بالأمس وأكد على انتمائه للنادى بمشاركته اليوم نافيًا الشائعات التى ترددت عن مشاركته للحفاظ على المكافآت الخاصة بالمباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عفيفى: بيراميدز يهدف للمشاركة أفريقيا واللقب وارد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.