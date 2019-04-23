شكرا لقرائتكم أحمد عفيفى: بيراميدز يهدف للمشاركة أفريقيا واللقب وارد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحمد عفيفى: بيراميدز يهدف للمشاركة أفريقيا واللقب وارد

أضاف أحمد عفيفى فى تصريحات خاصة لقناة النيل للرياضة أن بيراميدز ربما يحقق اللقب لكن هدفنا الذى نسعى اليه هو الوصول الى المستوى القاري من المشاركة، وربما تخدمنا الظروف فى الظفر ببطولة الدورى المصرى. Advertisements بيراميدز يتصدر الدورى ورفض عفيفى الكشف عن قيمة المكافآت التى سيحصل عليها الفريق لكن من الوارد حصولهم على مكافآت استثنائية بعد فوزهم على الأهلى والزمالك فى أسبوع واحد. ورفض عفيفى الكشف عن قيمة المكافآت التى سيحصل عليها الفريق لكن من الوارد حصولهم على مكافآت استثنائية بعد فوزهم على الأهلى والزمالك فى أسبوع واحد.

أكد أحمد عفيفى المتحدث الرسمى لنادي بيراميدز، أن إدارة ناديه متواصلة فى تحقيق أهدافها وهو المشاركة الموسم المقبل بأى من البطولات الأفريقية للأندية دورى الأبطال أو الكونفيدرالية.

وأثنى عفيفى على نبيل دونجا الذى توفى والده بالأمس وأكد على انتمائه للنادى بمشاركته اليوم نافيًا الشائعات التى ترددت عن مشاركته للحفاظ على المكافآت الخاصة بالمباراة.