مهاجم ساوثمبتون لونغ يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي

اسماء السيد - سجل مهاجم ساوثمبتون شاين لونغ أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عندما منح التقدم لفريقه في مرمى مضيفه واتفورد الثلاثاء بعد 7,69 ثوان من انطلاق مباراتهما المؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين.

وسجل لونغ (32 عاما) الهدف عندما قطع كرة طويلة للمدافع كريغ كاثكارت ولعبها ساقطة فوق الحارس بن فوستر.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة مدافع توتنهام ليدلي كينغ وسجله بعد 9,9 ثوان في مرمى برادفورد عام 2000.

وهو الهدف الرابع فقط للونغ هذا الموسم.