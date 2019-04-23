شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على سبورتنج بدورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة سيدات الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 76/55 بثانى جولات نهائى البطولة best of 3، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان يوم 25 أبريل الحالى فى لقاء حسم البطل، حيث سبق والتقى الأهلى مع سبورتنج أول أمس وأسفرت عن فوز الأحمر .

كما فاز سموحة على هليوبوليس فى منافسات نفس الجولة بنتيجة 55/57 ليحسم المركز الثالث، بعد الفوز فى اللقاء الأول بين الفريقين فيما يحل هليوبوليس رابعاً.

يذكر أن بطولة الدورى تقام بنظام best of 3، حيث يلتقى الفريقان فى 3 مباريات وفى حالة الفوز فى المواجهات الثلاثة يحصد اللقب.