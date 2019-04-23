شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأولمبية يهنئ الشعب المصرى بإقرار التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة لجموع الشعب المصرى بإقرار التعديلات الدستورية بأغلبية ساحقة. ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، أن إقرار التعديلات الدستورية بالأغلبية الساحقة والحضور الكبير لجميع أبناء مصر يؤكد الثقة الكبيرة فى القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيدا على رغبة الشعب المصرى فى مزيد من الاستقرار والتقدم، واستمرار عجلة التنمية التى بدأت مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية. ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن تهنئتنه وبالغ السعادة لهذا العُرس الديمقراطى الكبير، ووعى الشعب المصرى الكبير وتأكيد الثقة فى القيادة السياسية.

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