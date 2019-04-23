شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتأهل لمواجهة علي فرج فى نصف نهائى بطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل طارق مؤمن، لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة الجونة الدولية المفتوحة، وذلك عقب تغلبه على الألماني سيمون روزنر.

وفاز مؤمن بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة الدور ربع النهائى، والتى استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 7-11, 11-3، ويواجه طارق مؤمن مواطنه علي فرج المصنف الأول عالميا في الدور نصف النهائي.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.