كاميرا "سوبر كورة" ترصد خناقة لاعبى الزمالك وبيراميدز عقب المباراة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا "سوبر كورة" الاشتباكات التى شهدها مواجهة الزمالك وبيراميدز عقب انتهاء المباراة التى أقيمت مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. لمتابعة التفاصيل ومشاهدة الفيديو الرابط التالي..

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