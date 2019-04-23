فيديو.. الإنذار السادس للزمالك أمام بيراميدز من نصيب محمد عنتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر الحكم النرويجى نيلسين البطاقة الصفراء السادسة لفريق الزمالك والتى كانت من نصيب محمد عنتر بعد الإنفعال عقب التحامه مع عمر جابر لاعب بيراميدز فى الدقيقة 70 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وأحرز على جبر مدافع بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى شباك الزمالك بالدقيقة 26. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد. Advertisements وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوى. خط الدفاع: عمر جابر وعلى جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراورى ومحمد فاروق وكينو. خط الهجوم: عمر خربين. يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز حالياً برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، لكن يتفوق الأبيض بفارق الأهداف، كما خاض الفريق الأبيض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة وتُمثل المباراة أهمية قصوى فى مشوار الفريقين بالدورى، حيث يتطلع كل فريق للانفراد بصدارة الدورى وتأكيد تفوقه على الأخر.

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