شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تودع بطولة الجونة للاسكواش من الدور ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت نور الطيب، المصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش، بطولة الجونة الدولية بعد الخسارة أمام الأمريكية أماندا صبحى المصنفة رقم 13 على العالم .

وخسرت نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة الدور ربع النهائى، والتى استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:3-11, 7-11, 11-7, 11-6, 11-6. وتواجه أماندا صبحى رنيم الوليلى فى الدور نصف النهائى من البطولة .

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف فى بطولات الإسكواش حيث يشارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم على فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلى المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادى عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018

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