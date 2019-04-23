شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 23 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها فوز بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد وتصدر جدول الدوري المصري برصيد 63 نقطة.

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما على الزمالك بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى أقيم على استاد الدفاع الجوى، والمؤجل بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، أحرزه على جبر فى الدقيقة 24، ليرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 63 ويتصدر ترتيب الدورى المصرى، بينما الزمالك ثانياً برصيد 60 نقطة، ليحقق بيراميدز فوز غال فى أقل من أسبوع بعد الفوز على الأهلى فى المباراة الماضية بهدف دون رد أيضاً.

احتج لاعبو الزمالك بعنف على الحكم النرويجى نيلسين الذى أدار مواجهة بيراميدز، عقب انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى فاز بها بيراميدز بهدف دون رد.

تواجد المشجع الزملكاوي الكفيف، صلاح عبد الغنى، فى مقصورة استاد الدفاع الجوى، لمتابعة مباراة فريقه أمام بيراميدز، المقامة حالياً فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وجهت الجماهير المتواجدة فى استاد الدفاع الجوى، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز، المقامة بينهما الآن، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، السباب لأحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، أثناء خروجه بين شوطى المباراة.

شارك رمضان صبحى، لاعب الأهلى، فى جزء مران الفريق الجماعى الذى اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة المصرى، حيث شارك رمضان فى جانب كبير من المران بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى خضع له، وأدى اللاعب تدريبات بدنية ثم تدريبات بالكرة للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية.

تواجد المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، فى ملعب برج العرب من أجل متابعة مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة الآن فى المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 فى لقاء التتويج بدورى الطائرة بعدما استطاع الفريق الأحمر أن يحسم اللقب مبكرًا.

أعلنت لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق ببطولة أمم أفريقيا 2019 أن عدد الشباب الذين قاموا باستيفاء استماراة البيانات المدرجة على الموقع الإلكترونى الرسمى للبطولة بصورة صحيحة وصل إلى ٢٩٥٠ شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، للتطوع فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من ٢١ يونيو حتى ١٩يوليو من العام الحالى.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على حضور جزء من مران الفريق اليوم، الثلاثاء، لدعم اللاعبين قبل لقاء المصرى المقرر له الثامنة من مساء بعد غد، الخميس، فى الدورى الممتاز، كما ظهر العامرى فاروق نائب رئيس النادى فى المران برفقة الخطيب .

حقق فريق طلائع الجيش فوزا بهدفين دون رد على نظيره حرس الحدود، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

صدمة جديدة تلقاها فريق النجوم بخصوص عصام الحضرى حارس مرمى الفريق، الذى ابتعد الفترة الماضية بسبب الإصابة.

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفنى بقيادة خافير أجيرى حدد ملعب تدريب الفراعنة فى بطولة أمم افريقيا وهو ستاد الكلية الحربية، بعدما قام بمعاينته وتقديم تقرير عنه إلى المدير الفنى.